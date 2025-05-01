Spectacle équestre Chevaliers et Destriers Relais équestre du Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze

Spectacle équestre Chevaliers et Destriers

Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Au cœur du Château de la Vigne à Cirey-sur-Vezouze, découvrez cette journée placée sous l’époque médiévale, avec un spectacle en 2 parties rempli de surprises dans un cadre nature, au cœur de la Lorraine. Gradin et coin pique-nique couverts. . Informations et réservations au 06 70 90 63 59 et à caballeria@outlook.fr. Livrets pédagogiques téléchargeables en ligne.

Tarif: 10€ par personne pour la journée

Groupe de 10 personnes et plus: 8€ par personne (Gratuit pour les accompagnateurs dans la limite d’un accompagnateur pour 8 enfants).Tout public

Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 90 63 59 caballeria@outlook.fr

English :

In the heart of the Château de la Vigne at Cirey-sur-Vezouze, discover a day set in medieval times, with a 2-part show full of surprises in a natural setting in the heart of Lorraine. Bleacher and picnic area covered. Information and reservations on 06 70 90 63 59 and at caballeria@outlook.fr. Educational booklets available to download online.

Price: 10? per person for the day

Groups of 10 or more: 8? per person (free for accompanying adults, with a limit of one accompanying adult for every 8 children).

German :

Im Herzen des Château de la Vigne in Cirey-sur-Vezouze können Sie einen Tag im Mittelalter erleben, mit einem zweiteiligen Spektakel voller Überraschungen in einer natürlichen Umgebung im Herzen Lothringens. Die Tribüne und die Picknick-Ecke sind überdacht. Informationen und Reservierungen unter 06 70 90 63 59 und caballeria@outlook.fr. Pädagogische Broschüren können online heruntergeladen werden.

Preis: 10 Euro pro Person für einen Tag

Gruppen von 10 oder mehr Personen: 8 Euro pro Person (Begleitpersonen bis zu einer maximalen Anzahl von einer Begleitperson pro 8 Kinder sind kostenlos).

Italiano :

Nel cuore dello Château de la Vigne a Cirey-sur-Vezouze, scoprite una giornata ambientata nel Medioevo, con uno spettacolo in due parti ricco di sorprese in un ambiente naturale nel cuore della Lorena. Posti a sedere coperti e area picnic. Informazioni e prenotazioni allo 06 70 90 63 59 e su caballeria@outlook.fr. Opuscoli didattici scaricabili online.

Prezzo: 10 euro a persona per la giornata

Gruppi di 10 o più persone: 8€ a persona (gratuito per gli accompagnatori, con il limite di un accompagnatore per ogni 8 bambini).

Espanol :

En el corazón del Castillo de la Vigne en Cirey-sur-Vezouze, descubra una jornada ambientada en la época medieval, con un espectáculo en 2 partes lleno de sorpresas en un marco natural en el corazón de Lorena. Asientos cubiertos y merendero. Información y reservas en el 06 70 90 63 59 y en caballeria@outlook.fr. Folletos pedagógicos disponibles para descargar en línea.

Precio: 10 euros por persona y día

Grupos a partir de 10 personas: 8? por persona (gratuito para los acompañantes, con un límite de un acompañante por cada 8 niños).

