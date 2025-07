Spectacle équestre chevauchée poétique au bord de l’eau Beauvais

Spectacle équestre chevauchée poétique au bord de l’eau

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Début : 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19 21:00:00

2025-07-19

Assistez à un spectacle équestre unique sur le sable, porté par une cascadeuse chevronnée, avec pour toile de fond le plan d’eau du Canada. Portés par un concert live, les tableaux mêlent grâce puissance et poésie pour célébrer l’eau, source de vie, d’inspiration et d’émotion.

Un moment suspendu, entre art équestre et émotion musicale. 0 .

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 38 08 plandeaucanada@beauvais.fr

