Spectacle équestre Coup de folie sous le chapiteau Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure
Spectacle équestre Coup de folie sous le chapiteau Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure dimanche 22 mars 2026.
Spectacle équestre Coup de folie sous le chapiteau
Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22 2026-03-29
Laissez-vous transporter par la magie d’un spectacle unique au Centre équestre du Clos ! Les dimanches 22 et 29 mars 2026, le manège se transforme en véritable piste aux étoiles pour vous présenter Coup de folie sous le chapiteau . .
Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 08 21 50 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle équestre Coup de folie sous le chapiteau
L’événement Spectacle équestre Coup de folie sous le chapiteau Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération