Spectacle équestre Coup de folie sous le chapiteau

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22 2026-03-29

Laissez-vous transporter par la magie d’un spectacle unique au Centre équestre du Clos ! Les dimanches 22 et 29 mars 2026, le manège se transforme en véritable piste aux étoiles pour vous présenter Coup de folie sous le chapiteau . .

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 08 21 50 10

