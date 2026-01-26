Spectacle équestre de Chambord Chambord

Spectacle équestre de Chambord

Ecuries du Maréchal de Saxe Chambord Loir-et-Cher

Début : Vendredi 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-11-01

2026-04-04 2026-10-17

Mario Luraschi et Cavalcade signent un nouveau spectacle équestre faisant vivre cinq siècles d’histoire de Chambord à travers des scènes épiques et des tableaux immersifs.

Spectacle équestre de Chambord. En 2025, un nouveau spectacle mis en scène par Mario Luraschi embarque les visiteurs dans une grande fresque historique au rythme des 500 ans d’histoire de Chambord, de François Ier à nos jours. Cascades et projections sur écran géant plongeront les visiteurs dans un spectacle immersif, audacieux, avec une pointe d’humour qui ravira toutes les générations. .

Ecuries du Maréchal de Saxe Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org

English :

Mario Luraschi and Cavalcade create a new equestrian show that brings to life five centuries of Chambord?s history through epic scenes and immersive tableaux.

