Spectacle équestre de l’été, Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras

Spectacle équestre de l’été 19 et 20 septembre Haras national du Pin Orne

Durée 1h, 14€ adultes, 12€ tarif réduit, 10€ 5-11 ans, 5€ 3-4ans, dans manège couvert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À chaque saison, un nouveau spectacle prend vie dans le Manège d’Aure du Haras. Artistes et agents vous invitent à découvrir différentes disciplines telles que la voltige, le dressage, les numéros en liberté, la poste hongroise et les acrobaties aériennes. Les créations et les artistes sont renouvelés plusieurs fois dans l’année, offrant à chaque représentation une expérience unique, pensée pour surprendre et émerveiller.

Haras national du Pin Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-haras Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie 02 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.haras-national-du-pin.com/ »}] 300 ans d’histoire au Haras national du Pin ! Le premier établissement de l’administration des Haras royaux créée par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIe siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte et est influencé par l’architecture et l’art paysager de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre. RD 926, A 28 sortie n16 Gacé, A 88 sortie Argentan ou Mortrée SNCF ligne paris-granville-gare d’Argentan (14km)

Journées européennes du patrimoine 2026

©Haras du Pin