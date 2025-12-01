Spectacle Équestre de Noël Haras National de Cluny Cluny

Spectacle Équestre de Noël

Haras National de Cluny 2 rue Porte de Paris Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-27 16:30:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03

Découvrez “Vacances Décalées”, par la compagnie Duo Equestre !

Virevoltant d’un numéro à l’autre voltige, dressage, liberté, cosaque, poste hongroise, les cavaliers partageront avec vous des moments d’une rare intensité.

De situations loufoques aux duos comiques les plus savoureux, les artistes cavaliers vous feront rire et découvrir les caractères surprenants de leurs chevaux aux aptitudes exceptionnelles.

Ce spectacle familial vous emmène au cœur d’un camping de vacanciers, pour vivre des moments hauts en couleurs !

Venez partager un moment unique d’émotions aux côtés des quatre artistes de la compagnie DUO EQUESTRE.

Sous chapiteau chauffé Durée environ 1h .

Haras National de Cluny 2 rue Porte de Paris Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 spectacle@ehnc.fr

