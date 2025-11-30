Spectacle équestre de Noël Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure

Spectacle équestre de Noël Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure dimanche 30 novembre 2025.

Spectacle équestre de Noël

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Centre Équestre du Clos vous donne rendez-vous pour son nouveau spectacle magique et féérique, spécialement imaginé pour enchanter petits et grands à l’approche des fêtes de fin d’année.

Plongez dans un univers féerique où chevaux et cavaliers vous transporteront au cœur de la magie de Noël. Entre lumières scintillantes, ambiance festive et mise en scène enchantée, préparez-vous à vivre un moment unique, plein de rêve et d’émotion !

Dates

– Dimanche 30 novembre 2025

– Dimanche 7 décembre 2025

– Dimanche 14 décembre 2025

– Dimanche 21 décembre 2025

– Horaire 14h30

Tarif unique 15€

Réservation impérative au 06 08 21 50 10

Centre Équestre du Clos, rue Pierrefeu Saint Aquilin, 27120 Pacy-sur-Eure

Un spectacle enchanteur à partager en famille ou entre amis, pour entrer ensemble dans la féerie de Noël ! .

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 26 08 23 centre.equestre.du.clos@bbox.fr

English : Spectacle équestre de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle équestre de Noël Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération