Spectacle équestre de Noël Rieux

Spectacle équestre de Noël

370 impasse de l’Eclys Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le Théâtre des Utopies vous propose son spectacle hivernal La Lune a disparu ,une création tout public dès 3 ans, mêlant contes, théâtre et numéros équestres comiques. Sur scène une conteuse, une comédienne, deux poneys, deux biquettes, un jars de Guinée et plusieurs poules !

Buvette bio et mini-ferme à visiter, accessibles dès 16h.

Spectacle sous abri .

370 impasse de l’Eclys Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 21 55 10 93

