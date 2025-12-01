Spectacle équestre de Noël Rieux
Spectacle équestre de Noël Rieux dimanche 21 décembre 2025.
Spectacle équestre de Noël
370 impasse de l’Eclys Rieux Morbihan
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Le Théâtre des Utopies vous propose son spectacle hivernal La Lune a disparu ,une création tout public dès 3 ans, mêlant contes, théâtre et numéros équestres comiques. Sur scène une conteuse, une comédienne, deux poneys, deux biquettes, un jars de Guinée et plusieurs poules !
Buvette bio et mini-ferme à visiter, accessibles dès 16h.
Spectacle sous abri .
370 impasse de l'Eclys Rieux 56350 Morbihan Bretagne
