Spectacle équestre d’Halloween Écurie de Chantemerle Chaniers

Spectacle équestre d’Halloween Écurie de Chantemerle Chaniers mercredi 12 novembre 2025.

Spectacle équestre d’Halloween

Écurie de Chantemerle 44 chemin des Brandes Chaniers Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 16:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Les Cavaliers du Temps vous plongent dans un monde de frissons et d’acrobaties

.

Écurie de Chantemerle 44 chemin des Brandes Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 75 96 97

English :

The Cavaliers du Temps plunge you into a world of thrills and acrobatics

German :

Die Zeitreiter lassen Sie in eine Welt voller Schauer und Akrobatik eintauchen

Italiano :

I Cavaliers du Temps vi immergeranno in un mondo di emozioni e acrobazie

Espanol :

Los Cavaliers du Temps le sumergen en un mundo de emociones y acrobacias

L’événement Spectacle équestre d’Halloween Chaniers a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge