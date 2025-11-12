Spectacle équestre d’Halloween Écurie de Chantemerle Chaniers
Spectacle équestre d’Halloween Écurie de Chantemerle Chaniers mercredi 12 novembre 2025.
Spectacle équestre d’Halloween
Écurie de Chantemerle 44 chemin des Brandes Chaniers
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-12 16:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Les Cavaliers du Temps vous plongent dans un monde de frissons et d’acrobaties
Écurie de Chantemerle 44 chemin des Brandes Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 75 96 97
English :
The Cavaliers du Temps plunge you into a world of thrills and acrobatics
German :
Die Zeitreiter lassen Sie in eine Welt voller Schauer und Akrobatik eintauchen
Italiano :
I Cavaliers du Temps vi immergeranno in un mondo di emozioni e acrobazie
Espanol :
Los Cavaliers du Temps le sumergen en un mundo de emociones y acrobacias
L’événement Spectacle équestre d’Halloween Chaniers a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge