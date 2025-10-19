Spectacle équestre d’Halloween Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure

Spectacle équestre d’Halloween Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure dimanche 19 octobre 2025.

Spectacle équestre d’Halloween

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19 2025-10-26

En attendant la nuit d’Halloween…

Le Centre Équestre du Clos vous invite à un spectacle unique et envoûtant pour célébrer Halloween sous chapiteau !

Plongez dans une ambiance mystérieuse et féerique où chevaux et cavaliers vous feront vibrer avec un show spectaculaire spécialement conçu pour l’occasion. Entre frissons et émerveillement, petits et grands vivront un moment magique en attendant la fameuse nuit d’Halloween.

Dates

– Dimanche 19 octobre 2025

– Dimanche 26 octobre 2025

⏰ Début du spectacle à 14h30

Tarif unique 15€

Réservation impérative au 06 08 21 50 10

Lieu Centre Équestre du Clos, rue Pierrefeu Saint Aquilin, 27120 Pacy-sur-Eure

Une expérience familiale inoubliable, à partager entre amis ou en famille, pour entrer dans la magie d’Halloween ! .

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 26 08 23 centre.equestre.du.clos@bbox.fr

English : Spectacle équestre d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle équestre d’Halloween Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération