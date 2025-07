Spectacle équestre « Douce et Rage » Radonvilliers

Entrez dans le premier théâtre équestre de l’Aube, un lieu magique où art et imaginaire s’entrelacent.

Synopsis

Douce est le fruit de ses émotions. Elle les cache, les évite, les refoule, persuadée qu’elles pourraient la submerger si elle les laissait s’exprimer. Elle avance, droite et silencieuse, maîtrisant chaque geste, chaque souffle, chaque regard. Mais peut-on vraiment exister sans ressentir ?

C’est alors qu’apparaît Rage, mystérieux et imposant. Il ne parle pas, mais il est là, toujours. Il l’observe, l’accompagne, la confronte. Il n’est pas une menace, pas vraiment… plutôt un miroir.

À travers une série de rencontres marquantes avec les émotions qu’elle redoute. Douce va être forcée de ressentir, d’accepter et d’apprendre. Chaque émotion prend vie sous la forme de tableaux équestres et artistiques, où chevaux et artistes dansent, combattent, se révoltent et s’apaisent. Mais osera-t-elle affronter prendre ce chemin ? Un spectacle poétique et immersif, où la lumière et l’ombre s’entrelacent, révélant le voyage intérieur d’une âme en quête de vérité.

Rejoignez-nous pour vivre cette aventure inspirante et magique ! Réservez dès maintenant vos places sur notre site internet. 22.55 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

