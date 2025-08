Spectacle équestre EquiDanse Cernay

Spectacle équestre EquiDanse Cernay samedi 23 août 2025.

Spectacle équestre EquiDanse

Rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-23 15:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-24

Émotions et émerveillement garantis avec le spectacle EquiDanse, entre chevaux, danse et voltige !

Danse, chevaux et voltige s’unissent dans un spectacle féérique signé EquiDanse. Une expérience inoubliable à vivre en famille dans un cadre chaleureux et intimiste. .

Rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 75 08 48

English :

The EquiDanse show is guaranteed to thrill and delight, with its mix of horses, dance and acrobatics!

German :

Emotionen und Staunen sind garantiert bei der Show EquiDanse, zwischen Pferden, Tanz und Voltigieren!

Italiano :

Lo spettacolo EquiDanse è un’emozione e un piacere garantiti, con un mix di cavalli, danza e acrobazie!

Espanol :

El espectáculo EquiDanse, una mezcla de caballos, danza y acrobacias, le hará vibrar

L’événement Spectacle équestre EquiDanse Cernay a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay