Spectacle équestre et arts du cirque Saint-Hilaire-en-Lignières
Spectacle équestre et arts du cirque Saint-Hilaire-en-Lignières dimanche 2 novembre 2025.
Spectacle équestre et arts du cirque
12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Portes ouvertes
L’association quatre pattes deux ailes vous invite à ses portes ouvertes, thème spectacle équestre et arts du cirque.
Ouverture des portes à 15h, démonstrations cirque et chevaux, 16 h initiation cirque, 16h30 goûter et informations/inscriptions. .
12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 62 80 40
English :
Open house
German :
Offene Türen
Italiano :
Casa aperta
Espanol :
Casa abierta
L’événement Spectacle équestre et arts du cirque Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2025-10-21 par OT CHATEAUMEILLANT