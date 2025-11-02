Spectacle équestre et arts du cirque Saint-Hilaire-en-Lignières

Spectacle équestre et arts du cirque Saint-Hilaire-en-Lignières dimanche 2 novembre 2025.

Spectacle équestre et arts du cirque

12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Début : Dimanche 2025-11-02 15:00:00

2025-11-02

Portes ouvertes

L’association quatre pattes deux ailes vous invite à ses portes ouvertes, thème spectacle équestre et arts du cirque.

Ouverture des portes à 15h, démonstrations cirque et chevaux, 16 h initiation cirque, 16h30 goûter et informations/inscriptions. .

12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 62 80 40

