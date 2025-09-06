Spectacle équestre et concert Blond

Julie Chevalier et l’équipe du centre équestre Les Hauts de Blond sont heureuses de vous présenter une soirée unique au centre équestre Les Hauts de Blond. Cette soirée hors du temps sera l’occasion d’assister à un spectacle équestre inédit, un concert live et à une fête sous les étoiles. C’est la soirée idéale pour prolonger l’été. Les meilleurs cavaliers du centre dont Lucie Boudinaud (Championne de France Amateur, 2ᵉ place en concours international) et Valentin Dardilhac (Champion de France) vous présenteront des numéros exceptionnels voltige, dressage, liberté, monte en cordelette… Un moment rare, où la grâce des chevaux et l’énergie du live fusionnent pour offrir un spectacle qui restera gravé dans les mémoires. Concert live des “Viennois de la Haute” Un trio Pop/Soul/Rock composé d’Édouard Polycarpe, David Damar Chrétien et Gaspard Guerre ; à l’énergie débordante. .

1 Lieu-dit Bachellerie Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 06 50 70

