Spectacle équestre et jonglerie de feu Masevaux-Niederbruck samedi 13 décembre 2025.

Place des Alliés Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 19:00:00

Plongez dans la magie du spectacle équestre L’Étoile de Noël , la nouvelle création de la compagnie Libertad. Suivez les Rois Mages guidés par une étoile mystérieuse vers Bethléem, où ils découvrent un enfant porteur de paix et d’amour. Un voyage poétique et lumineux célébrant l’espoir, la foi et la beauté du partage.

Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, trois rois sages scrutaient l’immensité du ciel étoilé. Une nuit, ils remarquèrent une étoile nouvelle, brillante et mystérieuse, qui illuminait le ciel comme un signe. Cette étoile était si brillante qu’elle semblait les inviter à une grande aventure. Les sages comprirent qu’elle annonçait la naissance d’un roi spécial, un enfant qui apportera paix et amour dans le monde.

Guidés par cette étoile, ils décidèrent de partir en voyage, portant avec eux des présents précieux de l’or, de l’encens et de la myrrhe, symboles de leur respect et de leur désir de rendre hommage au Roi nouveau-né.

Leur route fut longue et pleine d’épreuves, mais leur foi et leur espoir les guidèrent toujours. Lorsqu’ils arrivèrent enfin à Bethléem, ils trouvèrent une humble crèche où reposait un bébé.

Les Rois Mages se prosternèrent et offrirent leurs présents, symboles de leur amour et de leur reconnaissance. En voyant cet enfant si simple mais si précieux, ils comprirent que la vraie grandeur réside dans la simplicité et l’amour.

Et depuis ce jour, chaque année à Noël, nous nous souvenons de cette étoile brillante, symbole d’espoir, de lumière et de magie, qui nous enseigne à accueillir la paix, la bonté et la lumière dans nos cœurs. .

Place des Alliés Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Immerse yourself in the magic of the equestrian show L?Étoile de Noël , the latest creation from the Libertad company. Follow the Three Wise Men as they are guided by a mysterious star to Bethlehem, where they discover a child bringing peace and love. A poetic and luminous journey celebrating hope, faith and the beauty of sharing.

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Pferdespektakels L’Étoile de Noël , der neuen Kreation der Kompanie Libertad. Folgen Sie den Heiligen Drei Königen, die von einem geheimnisvollen Stern nach Bethlehem geführt werden, wo sie ein Kind entdecken, das Frieden und Liebe bringt. Eine poetische und leuchtende Reise, die die Hoffnung, den Glauben und die Schönheit des Teilens feiert.

Italiano :

Immergetevi nella magia dello spettacolo equestre La stella di Natale , l’ultima creazione della compagnia Libertad. Seguite i Re Magi guidati da una misteriosa stella fino a Betlemme, dove scoprono un bambino che porta pace e amore. Un viaggio poetico e luminoso che celebra la speranza, la fede e la bellezza della condivisione.

Espanol :

Sumérjase en la magia del espectáculo ecuestre La estrella de Navidad , la última creación de la compañía Libertad. Siga a los Reyes Magos guiados por una misteriosa estrella hasta Belén, donde descubren a un niño que trae la paz y el amor. Un viaje poético y luminoso que celebra la esperanza, la fe y la belleza de compartir.

