Spectacle équestre et musical PANACH’ chemin de trois quartiers Loire-Authion

Spectacle équestre et musical PANACH’

chemin de trois quartiers CORNÉ Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-27 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03

Pour les vacances de Noël, découvrez PANACH’, un spectacle où la complicité entre humains et animaux devient un véritable langage.

Sous le chapiteau chauffé, les regards parlent, les gestes murmurent, et chaque tableau révèle l’harmonie profonde qui unit .

chemin de trois quartiers CORNÉ Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 25 56 47 crindefolie@yahoo.com

