SPECTACLE EQUESTRE ET PORTES OUVERTES Route de Toulouse Cadours

SPECTACLE EQUESTRE ET PORTES OUVERTES

Route de Toulouse ECURIES D’EN SANS Cadours Haute-Garonne

Début : 2025-09-13

Plongez au cœur de l’univers équestre avec une soirée unique aux Écuries En Sans à Cadours. L’école d’équitation ouvre ses portes pour vous faire découvrir sa passion, son savoir-faire et offrir un spectacle éblouissant qui séduira petits et grands.

Un rendez-vous immanquable pour les amoureux des chevaux et les curieux en quête d’une sortie originale et conviviale.

Dès 18h, les Écuries En Sans vous accueillent pour leurs portes ouvertes. C’est l’occasion idéale de visiter les installations, de rencontrer l’équipe, de découvrir la vie de l’école et d’échanger autour des disciplines proposées.

À 19h, place au temps fort de la soirée une représentation équestre alliant élégance, complicité et performance. Cavaliers et chevaux se retrouvent en piste pour un spectacle mêlant grâce, émotion et technique.

L’entrée est gratuite et pour prolonger la soirée dans une ambiance conviviale, une buvette et un snack seront disponibles sur place. .

Route de Toulouse ECURIES D’EN SANS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie ecurie@ensans.fr

English :

Plunge into the heart of the equestrian universe with a unique evening at the Écuries En Sans in Cadours. The riding school opens its doors to share its passion and know-how, and offer a dazzling show that will appeal to young and old alike.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt des Pferdesports mit einem einzigartigen Abend in den Écuries En Sans in Cadours. Die Reitschule öffnet ihre Pforten, um Ihnen ihre Leidenschaft und ihr Können zu zeigen und eine fulminante Show zu bieten, die Groß und Klein begeistern wird.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del mondo equestre con una serata unica all’Écuries En Sans di Cadours. La scuola di equitazione apre le sue porte per farvi scoprire la sua passione e il suo savoir-faire e per mettere in scena uno spettacolo che piacerà a grandi e piccini.

Espanol :

Sumérjase en el corazón del mundo ecuestre con una velada única en las Écuries En Sans de Cadours. La escuela de equitación le abre sus puertas para que descubra su pasión y su saber hacer, y para que ofrezca un espectáculo deslumbrante que seducirá a grandes y pequeños.

L’événement SPECTACLE EQUESTRE ET PORTES OUVERTES Cadours a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE