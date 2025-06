Spectacle équestre et pyrotechnique Amphithéâtre de Grand Grand

Spectacle équestre et pyrotechnique Samedi 26 juillet, 19h00 Amphithéâtre de Grand Vosges

Plein tarif 7€, Tarif réduit 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-26T19:00:00 – 2025-07-26T23:00:00

Fin : 2025-07-26T19:00:00 – 2025-07-26T23:00:00

Les professionnels de la compagnie Xanthos feront rêver petits et grands lors de ce spectacle équestre et pyrotechnique.

Plus d’information: https://grandlagalloromaine.vosges.fr/

Sur inscription à l’Office de Tourisme de Neufchâteau

Amphithéâtre de Grand 18 bis rue de l'amphithéâtre 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est

Le temps d’une soirée, l’amphithéâtre de Grand s’anime de nouveau ! spectacle chevaux

Compagnie Xanthos