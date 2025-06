SPECTACLE ÉQUESTRE: FÉERIE NOCTURNE Bolquère 13 août 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

Rue du Stade Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-13 21:00:00

2025-08-13

SPECTACLE ÉQUESTRE: FÉERIE NOCTURNE

Spectacle équestre, tableaux de feu et jeux de lumières

21h | Stade de Bolquère | dès 19h restauration et buvette sur place

Gratuit

Rue du Stade

Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

English :

EQUESTRIAN SHOW: NIGHT-TIME ENCHANTMENT

Equestrian show, fire and light displays

9pm | Stade de Bolquère | from 7pm catering and refreshments on site

Free

German :

PFERDESHOW: ZAUBERHAFTE NACHT

Pferdeshow, Feuerbilder und Lichtspiele

21 Uhr | Stade de Bolquère | ab 19 Uhr Verpflegung und Getränke vor Ort

Kostenlos

Italiano :

SPETTACOLO EQUESTRE: INCANTO NOTTURNO

Spettacolo equestre, fuoco e luci

ore 21.00 | Stade de Bolquère | dalle 19.00 ristorazione e rinfreschi in loco

Gratuito

Espanol :

ESPECTÁCULO ECUESTRE: ENCANTO NOCTURNO

Espectáculo ecuestre, fuegos artificiales y juegos de luces

21.00 h | Estadio de Bolquère | a partir de las 19.00 h catering y refrescos in situ

Gratis

