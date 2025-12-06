Spectacle équestre, feu, son et lumière La Féérie de Noël Yèvres

Spectacle équestre, feu, son et lumière La Féérie de Noël

Ferme équestre Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Le nouveau spectacle de la Chevauchée du Perche La Féérie de Noël . Spectacle, bâptême de poney à 16h00, foodtruck, vin chaud, crêpes…

Ferme équestre Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 37 45 26 cquentin8@orange.fr

English :

La Chevauchée du Perche’s new show La Féérie de Noël . Show, pony ride at 4pm, foodtruck, mulled wine, crêpes…

German :

Die neue Show der Chevauchée du Perche La Féérie de Noël . Show, Ponyreiten um 16:00 Uhr, Foodtruck, Glühwein, Crêpes…

Italiano :

Il nuovo spettacolo della Chevauchée du Perche La Féérie de Noël . Spettacolo, giro sui pony alle 16.00, foodtruck, vin brulé, frittelle…

Espanol :

El nuevo espectáculo de Chevauchée du Perche La Féérie de Noël . Espectáculo, paseo en poni a las 16h, foodtruck, vino caliente, tortitas…

