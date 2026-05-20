Spectacle équestre Gratuit La Plaine
Spectacle équestre Gratuit La Plaine samedi 13 juin 2026.
La Plaine
Spectacle équestre Gratuit
Terrain de sport La Plaine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle équestre GRATUIT est ouvert à toutes et tous, offert dans le cadre de la Trans’Anjou 2026 par Equiliberté 49. .
Terrain de sport La Plaine 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
L’événement Spectacle équestre Gratuit La Plaine a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Choletais