La Plaine

Spectacle équestre Gratuit

Terrain de sport La Plaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle équestre GRATUIT est ouvert à toutes et tous, offert dans le cadre de la Trans’Anjou 2026 par Equiliberté 49. .

Terrain de sport La Plaine 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Spectacle équestre Gratuit La Plaine a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Choletais