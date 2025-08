Spectacle équestre « Je suis comme je suis » Mellac

Spectacle équestre « Je suis comme je suis » Mellac dimanche 10 août 2025.

Spectacle équestre « Je suis comme je suis »

ROZGLAS Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 19:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

La Mamm Douar Cie et Amandine Fournier présentent « Je suis comme je suis », un spectacle équestre en plein air sensible et poétique, né du lien profond entre Amandine et ses chevaux.

À travers eux, elle partage une part d’elle-même, des fragments de vie, des instants vrais, portés par le mouvement et l’émotion. Un moment à vivre ensemble, entre beauté, sincérité et intensité.

Buvette et petite restauration sur place.

Un rendez-vous à ne pas manquer, dans un cadre naturel et chaleureux. .

ROZGLAS Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 89 27 08 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle équestre « Je suis comme je suis » Mellac a été mis à jour le 2025-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS