Spectacle équestre Kalendae au château de Chantilly Chantilly

Spectacle équestre Kalendae au château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-09

Laissez-vous emporter par un voyage équestre au cœur d’un Moyen Age réinventé…

À l’occasion de l’exposition majeure de l’année 2025 au Château de Chantilly — présentant pour la troisième fois seulement depuis le XIXe siècle le manuscrit Les Très Riches Heures du duc de Berry, chef-d’œuvre absolu de l’enluminure médiévale surnommé la Joconde des manuscrits — la Compagnie équestre du Château de Chantilly s’associe à cet événement d’envergure internationale avec un spectacle original et poétique Kalendae, la ronde des Heures.

Imaginé comme un hommage vivant au fabuleux travail des frères de Limbourg, les célèbres enlumineurs du manuscrit, ce spectacle puise son inspiration dans la richesse visuelle et symbolique de ces miniatures exceptionnelles scènes paysannes et aristocratiques, créatures fantastiques, zodiaque, saisons et savoirs d’un autre temps s’entrelacent pour donner vie à un Moyen Âge réinventé.

Depuis l’automne 2024, les écuyères de la Compagnie ont patiemment étudié les moindres détails de ces peintures pour en restituer l’esprit à travers une fresque équestre immersive et enchanteresse. Sous le grand dôme redécoré pour l’occasion, elles invitent le public à entrer dans la ronde des heures en s’entourant d’artistes venus d’univers variés chanteuse, danseuse, voltigeur, acrobates aériens… Et bien sûr, chevaux, poneys et ânes, compagnons fidèles de ce théâtre vivant.

Kalendae fait revivre un monde où se croisent dragons, licornes, gentes dames, paysans, bûcherons et faucheurs, où l’écriture, l’art, les sciences et l’astronomie guidaient les érudits. Un temps suspendu, féerique et sensoriel, pour petits et grands.

Un rendez-vous unique, sensoriel et hors du temps, à vivre intensément..

Dates:

du 9 avril au 28 juin 2026 .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

Kalendae brings to life a world where dragons, unicorns, gentlewomen, peasants, lumberjacks and reapers met, where writing, art, science and astronomy guided scholars. A suspended, magical and sensory time for young and old.

Dates:

