Spectacle équestre La Croisée des Rêves Saumur

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20 2025-12-21

Kevin Ferreira et Lilian Lachaise vous invitent à fêter leurs 5 ans d’amitié à l’occasion d’un spectacle équestre inédit : La croisée des rêves .

Mais avant cela, revenons 5 ans en arrière.

Lilian Lachaise, jeune cavalier débutant dans le milieu du spectacle, des rêves plein la tête, croise le chemin de Kevin Ferreira, artiste de renom au regard bienveillant. ​Kevin prend alors Lilian sous son aile, partage son savoir-faire et ses secrets de scène.

Plusieurs années de travail acharné leur permettent de tisser un lien unique, fort et vrai du duo maître-élève naît une véritable amitié. ​Pendant ce temps, Lilian trace son propre chemin, bâtit une équipe de voltigeurs, se cherche… et se trouve.

C’est aujourd’hui, ce 21 décembre 2025, qu’il décide d’appeler son ami Kevin, son mentor, pour lui annoncer qu’il est prêt. ​Il veut partager la piste, ensemble. S’en suit une démonstration révélant toutes ces années de travail intense dressage, poste hongroise, voltige, liberté…

Venez découvrir un spectacle plein de magie mêlant théâtre vivant et prouesses équestres. Une véritable ode à la transmission, au dépassement de soi, à l’amitié.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 15h30 et à partir de 17h30.

Durée 1h.

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 17h30 et à partir de 15h30.

Durée 1h. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

English :

Kevin Ferreira and Lilian Lachaise invite you to celebrate their 5-year friendship with a new equestrian show: La croisée des rêves .

German :

Kevin Ferreira und Lilian Lachaise laden Sie ein, ihre fünfjährige Freundschaft mit einer noch nie dagewesenen Pferdeshow zu feiern: La croisée des rêves (Die Kreuzung der Träume).

Italiano :

Kevin Ferreira e Lilian Lachaise vi invitano a festeggiare i loro 5 anni di amicizia con un nuovo spettacolo equestre: La croisée des rêves .

Espanol :

Kevin Ferreira y Lilian Lachaise le invitan a celebrar sus 5 años de amistad con un nuevo espectáculo ecuestre: La croisée des rêves .

