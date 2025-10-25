Spectacle équestre « La Sourcery » Radonvilliers

Spectacle équestre « La Sourcery » Radonvilliers samedi 25 octobre 2025.

Spectacle équestre « La Sourcery »

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

22.55

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-11-02 21:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Entrez dans le premier théâtre équestre de l’Aube, un lieu magique où art et imaginaire s’entrelacent.

Synopsis

Une nuit, une brume, un sabbat. Trois femmes chevauchent sous une lune voilée, poussées par un appel qu’elles ne comprennent pas encore. Samhain ouvre le passage, le voile entre les mondes s’efface. Elles ne le savent pas encore, mais ce voyage changera leur destin.

Hier, on les appelait rebelles, guérisseuses, indépendantes. Hier, on les a traquées, jugées, brûlées. Mais aujourd’hui, elles sont là, réunies par la mémoire des sorcières d’antan, prêtes à réclamer leur héritage perdu. Elles ne seront plus des survivantes, mais les fondatrices d’un nouveau cercle. La Sourcery renaît, et avec elle, toutes celles qui cherchent leur place.

La Sourcery est un spectacle équestre où se mêlent rituels ancestraux, voltige, liberté et feu. Un voyage initiatique où les femmes retrouvent leur force.

Réservez dès maintenant vos places en ligne sur notre site internet. 22.55 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle équestre « La Sourcery » Radonvilliers a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne