Spectacle équestre LAFITOLE Lafitole 28 juin 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Spectacle équestre LAFITOLE 2 Rue Lartigue Lafitole Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Les Femmes de l’Ouest à Western Paradise !

Ecurie Western Paradise vous convie à un événement qui promet de vous transporter dans l’univers captivant du Far West avec un spectacle équestre unique et des activités pour toute la famille.

Programme de la Journée

La journée débutera à 10h avec un mini village artisanal où vous pourrez découvrir et acheter des produits locaux et artisanaux. À midi, une pause repas sera prévue pour vous permettre de déguster des spécialités locales.

Le point d’orgue de la journée sera le spectacle équestre « Les Femmes de l’Ouest » à 15h30. Il mettra en scène des cavalières talentueuses qui vous feront vivre des moments intenses et émouvants, inspirés par l’esprit du Far West.

Pour le repas de midi, un menu spécial sera proposé :

Cowboy Caviar (haricots, maïs, avocat)

1/4 Poulet Kentucky à la broche, patates et légumes

Brownie

Broche et gourmandises

Les réservations pour le repas sont obligatoires.

Nous vous invitons à venir nombreux pour partager cette journée exceptionnelle en famille ou entre amis.

LAFITOLE 2 Rue Lartigue

Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 94 77 00 lisesoniajouve@gmail.com

English :

Les Femmes de l’Ouest at Western Paradise!

Ecurie Western Paradise invites you to an event that promises to transport you into the captivating world of the Far West, with a unique equestrian show and activities for the whole family.

Day program

The day begins at 10 a.m. with a mini craft village where you can discover and buy local and artisanal products. At noon, there will be a lunch break where you can sample local specialties.

The highlight of the day will be the equestrian show « Les Femmes de l’Ouest » at 3:30pm. The show will feature talented female riders who will take you through intense and moving moments, inspired by the spirit of the Far West.

For lunch, a special menu will be offered:

Cowboy Caviar (beans, corn, avocado)

1/4 Kentucky chicken on the spit, potatoes and vegetables

Brownie

Broche and sweets

Reservations for the meal are required.

We invite you to come in large numbers to share this exceptional day with family and friends.

German :

Die Frauen des Westens in Western Paradise!

Ecurie Western Paradise lädt Sie zu einer Veranstaltung ein, die verspricht, Sie in die fesselnde Welt des Wilden Westens zu entführen, mit einer einzigartigen Pferdeshow und Aktivitäten für die ganze Familie.

Programm des Tages

Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Mini-Kunsthandwerksdorf, in dem Sie lokale und handgefertigte Produkte entdecken und kaufen können. Mittags wird eine Essenspause eingelegt, bei der Sie lokale Spezialitäten probieren können.

Der Höhepunkt des Tages ist die Pferdeshow « Les Femmes de l’Ouest » um 15:30 Uhr. Sie wird talentierte Reiterinnen auf die Bühne bringen, die Sie intensive und bewegende Momente erleben lassen, die vom Geist des Wilden Westens inspiriert sind.

Für das Mittagessen wird ein spezielles Menü angeboten:

Cowboy Caviar (Bohnen, Mais, Avocado)

1/4 Kentucky-Huhn am Spieß, Kartoffeln und Gemüse

Brownie

Spieß und Leckereien

Reservierungen für das Essen sind erforderlich.

Wir laden Sie ein, zahlreich zu erscheinen, um diesen außergewöhnlichen Tag mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden zu teilen.

Italiano :

Les Femmes de l’Ouest al Paradiso Occidentale!

L’Ecurie Western Paradise vi invita a un evento che promette di trasportarvi nell’affascinante mondo del selvaggio West, con uno spettacolo equestre unico e attività per tutta la famiglia.

Programma della giornata

La giornata inizierà alle 10.00 con un mini villaggio artigianale dove potrete scoprire e acquistare prodotti locali e artigianali. A mezzogiorno è prevista una pausa pranzo in cui si potranno gustare le specialità locali.

Il momento culminante della giornata sarà lo spettacolo equestre « Les Femmes de l’Ouest » alle 15.30. Questo spettacolo vedrà la partecipazione di cavallerizze di talento che vi accompagneranno in una cavalcata intensa e commovente, ispirata allo spirito del selvaggio West.

Per il pranzo sarà disponibile un menu speciale:

Caviale Cowboy (fagioli, mais, avocado)

1/4 di pollo Kentucky allo spiedo, patate e verdure

Brownie

Broche e dolci

La prenotazione per il pasto è obbligatoria.

Vi invitiamo a venire numerosi per condividere questa giornata eccezionale con la famiglia e gli amici.

Espanol :

¡Les Femmes de l’Ouest en Western Paradise!

Ecurie Western Paradise le invita a un evento que promete transportarle al cautivador mundo del Salvaje Oeste, con un espectáculo ecuestre único y actividades para toda la familia.

Programa del día

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con un mini pueblo artesanal donde podrá descubrir y comprar productos locales y artesanales. A mediodía, habrá una pausa para comer donde podrá degustar especialidades locales.

El momento culminante de la jornada será el espectáculo ecuestre « Les Femmes de l’Ouest », a las 15.30 horas. Este espectáculo contará con la presencia de jinetes de gran talento que le llevarán a un paseo intenso y conmovedor, inspirado en el espíritu del Salvaje Oeste.

Para el almuerzo, se ofrecerá un menú especial:

Cowboy Caviar (judías, maíz, aguacate)

1/4 de pollo Kentucky al asador, patatas y verduras

Brownie

Brocheta y dulces

La reserva para la comida es obligatoria.

Le invitamos a venir en gran número para compartir este día excepcional con la familia y los amigos.

L’événement Spectacle équestre Lafitole a été mis à jour le 2025-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65