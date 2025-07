Spectacle équestre « Le Complot » Lacroix-Barrez

Spectacle équestre « Le Complot » Lacroix-Barrez mercredi 6 août 2025.

Spectacle équestre « Le Complot »

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

12 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-06

Venez assister au spectacle équestre inédit 2025 du Château de Valon !

Scénario Pour la toute première fois et en exclusivité, le Roi Louis XIII sera l’invité d’honneur du show « Revenant spécial » ! Il vous révèlera un lourd secret (qui n’est mentionné dans aucun livre d’histoire) sur une personnalité bien connue de tous le célèbre Cardinal de Richelieu. Réputé pour son habileté et souvent critiqué pour sa fermeté, quelle anecdote a pu, à ce point, mettre à mal sa dignité? Un épisode de la vie du célèbre Duc qui viendra certainement enrichir l’Histoire de France et la presse people d’hier et d’aujourd’hui… Rejoignez-nous pour un moment hors du commun, venez vibrer avec les esprits du passé et du présent.

Au programme de ce spectacle unique en musique des chevaux, des combats, un complot sans oublier un soupçon d’humour !

Spectacle présenté par la Compagnie Impulsion (mise en scène Nadine Vignolo) avec la participation d’habitants du territoire et financé par l’Office de Tourisme en Aubrac en partenariat avec la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène.

Nouveau cette année l’intégralité du spectacle se déroulera dans la basse-cour du Château (des bancs seront à votre disposition). Début du spectacle à 19h (durée 1h).

Nous vous attendons nombreux pour cette expérience chevaleresque !

Réservation obligatoire

Billet non échangeable, non remboursable. 10 .

Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16 valon@tourismeenaubrac.com

English :

Come and see the Château de Valon’s new 2025 equestrian show!

German :

Erleben Sie die neuartige Pferdeshow 2025 auf Schloss Valon!

Italiano :

Venite a vedere il nuovo spettacolo equestre 2025 a Château de Valon!

Espanol :

¡Venga a ver el nuevo espectáculo ecuestre 2025 en Château de Valon!

L’événement Spectacle équestre « Le Complot » Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)