Spectacle équestre Le Diamant des Mousquetaires Le Monastère

Début : Vendredi 2025-12-26
fin : 2025-12-29
2025-12-26
La Compagnie Impulsion Spectacle Equestre revient à Combelles présenter son spectacle de Noël du 26 au 29 décembre 2025.
Information et réservation au 05 65 66 20 01. 12 .
Allée Jappeloup Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
Compagnie Impulsion Spectacle Equestre returns to Combelles to present its Christmas show from December 26 to 29, 2025.
