Spectacle équestre Le Diamant des Mousquetaires

Allée Jappeloup Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Entre 3 et 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-26

La Compagnie Impulsion Spectacle Equestre revient à Combelles présenter son spectacle de Noël du 26 au 29 décembre 2025.

Information et réservation au 05 65 66 20 01. 12 .

Allée Jappeloup Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Impulsion Spectacle Equestre returns to Combelles to present its Christmas show from December 26 to 29, 2025.

L’événement Spectacle équestre Le Diamant des Mousquetaires Le Monastère a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)