Spectacle équestre « Le Royaume des étoiles » La Chapelle-Gaceline La Gacilly samedi 9 août 2025.

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-08-09 2025-10-25

Conte équestre pour enfants.

Dans la voie lactée vivait une princesse, qui s’émerveillait du spectacle des étoiles en compagnie de la Terre.

Mais un jour, elle constate que les étoiles ont disparu.

Elle rencontre alors la Fée des nuages, Pierrot la Lune et le Soleil pour savoir ce qui s’est passé.

Arriveront-ils à retrouver les étoiles ?

Durée 1h

Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€

Renseignements 06 09 25 42 50

Réservations www.equusarte.com .

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

