Bourgs sur Colagne

SPECTACLE ÉQUESTRE L’ÉCHO DE L’HORIZON

Stade du Chambon Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Grand spectacle équestre et pyrotechnique.

Amateurs de chevaux et d’équitation vous pourrez découvrir ce spectacle intitulé “L’Echo de l’Horizon” Emportée dans un tourbillon de couleurs, de légendes et de chevaux, une jeune danseuse traverse des univers extraordinaires. Du Mexique flamboyant aux steppes sauvages de Hongrie, des nuits tziganes bercées par les violons aux palais mystérieux de l’Orient, chaque rencontre la rapproche un peu plus de son destin.

Pour retrouver son chemin, elle devra suivre les signes laissés par une force ancienne et percer le secret qui unit ces mondes séparés.

Mais certaines portes ne s’ouvrent jamais par hasard…

Entre prouesses équestres et univers fantastiques, le voyage prend vie à travers la voltige, la poste hongroise, les arts aériens, les jeux de lasso, les chorégraphies équestres, les effets pyrotechniques et des tableaux visuels grandioses. Les artistes entraînent le public dans une aventure où la réalité se mêle à la magie.

Un spectacle équestre épique et immersif, où chaque monde révèle une nouvelle émotion, chaque cheval une nouvelle légende, et chaque étape une nouvelle merveille.

A partir de 18h30, une restauration sur place aux Saveurs du Terroir vous régalera avant et pendant l’entracte du spectacle. Le groupe “Salamanca Gipsy” animera le début de soirée en version rumba gitane et variété gipsy. .

Stade du Chambon Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com

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L’événement SPECTACLE ÉQUESTRE L’ÉCHO DE L’HORIZON Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination