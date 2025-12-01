Spectacle équestre Les animaux fantastiques Valençay

Spectacle équestre Les animaux fantastiques

2 Rue de Blois Valençay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2026-01-04 16:15:00

Date(s) :

2025-12-20

Durant les vacances de Noël, venez découvrir le spectacle équestre Les animaux fantastiques , dans les écuries du Prince au Château de Valençay. 1h15 de magie, tout public, en extérieur, librement inspiré de l’imaginaire et d’une part de mythologie.

Depuis toujours, les créatures fantastiques peuplent le parc du Château de Valencay.

Tapies dans les bois, au détour d’un labyrinthe ou au fond des grottes, la légende dit qu’elles attendent la période de Noël pour se dévoiler…

Féeriques ou redoutables chacune se laisse cependant apprivoiser. Le magicien des écuries du Prince pourra t’il gagner leur confiance ?

Un événement proposé par les écuries d'Arcadie.

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 13 99 civam.valencay@wanadoo.fr

English :

During the Christmas vacations, come and discover the equestrian show Les animaux fantastiques , in the Prince’s stables at Valençay Castle. 1h15 of magic, for all audiences, outdoors, freely inspired by fantasy and a touch of mythology.

