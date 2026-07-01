Spectacle équestre Les Écuries de Provence Les Ecuries de Provence Mollégès

Informations pratiques

Mollégès

Spectacle équestre Les Écuries de Provence

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h.

Début du spectacle à 20h. Les Ecuries de Provence 870 chemin du Mas Robin Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Spectacle équestre Les Écuries de Provence.

Chaque date un spectacle inédit avec une troupe différente !



Ce 10 juillet nous sommes heureux de travailler avec Benjamin Violet, Alexandra Beuret, Joel Chacon, Elise Roméo, Tony Perozeni pour un tout nouveau spectacle ! Qui conviendra parfaitement aux familles et aux enfants !



Nouveauté cette année un atelier maquillage, une école de cirque pour vos enfants, une soirée bodega après le spectacle avec Joris Jouve.

Profitez d’une soirée complète avec restauration sur place. Au menu Burgers savoureux, Grillades variées…



Ne manquez pas ce spectacle équestre exceptionnel !



N’attendez plus pour réserver vos billets en ligne ou par téléphone. .

Les Ecuries de Provence 870 chemin du Mas Robin Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 13 11 50

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English :

Equestrian Show Les Écuries de Provence.

L’événement Spectacle équestre Les Écuries de Provence Mollégès a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence