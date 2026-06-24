Saint-Lô

Spectacle équestre Les Mousquetaires

Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Rendez-vous le jeudi 13 août à 17h dans la cour du haras national de Saint-Lô pour le spectacle Les Mousquetaires !

Pas de réservation.

Ouverture de la billetterie à 15h.

Nous vous conseillons d’arriver 30min avant le début du spectacle.

Informations au 02 33 72 47 25 .

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50009 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25

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English : Spectacle équestre Les Mousquetaires

L’événement Spectacle équestre Les Mousquetaires Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô