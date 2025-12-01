Spectacle équestre « L’horloge enchantée » Radonvilliers

Spectacle équestre « L'horloge enchantée » Radonvilliers samedi 27 décembre 2025.

Spectacle équestre « L’horloge enchantée »

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Début : 2025-12-27 14:30:00

fin : 2025-12-27 15:30:00

2025-12-27

Entrez dans le premier théâtre équestre de l’Aube, un lieu magique où art et imaginaire s’entrelacent.

Synopsis

Aujourd’hui, deux sœurs, Lorelei et Yohanna, voient leur monde basculer leur âne, compagnon de toujours, est sur le point de s’éteindre. Dans un dernier élan de foi, elles entendent l’appel de l’Horloge… et découvrent qu’elle est la solution pour sauver leur ami. Guidées par une mystérieuse figure emprisonné dans l’Horloge, la Demoiselle de Minuit, esprit du temps. Elles devront traverser les époques et affronter les quatre cavaliers de l’Apocalypse la Guerre, la Famine, la Conquête et la Mort.

À travers chaque tableau équestre, aérien ou musical, les sœurs affrontent des épreuves qui les transformeront. Mais sauver leur compagnon ne suffira pas elles devront faire un choix plus grand encore… Car le miracle de Noël ne réside pas seulement dans ce que l’on sauve, mais dans ce que l’on transmet. Et parfois, croire très fort, c’est déjà commencer à libérer ce qui était prisonnier.

Entre envolées poétiques, numéros équestres spectaculaires, musique et magie, L’Horloge Enchantée est une ode à la fraternité, au souvenir, et à la puissance de l’amour.

Réservez dès maintenant vos places en ligne ! 22.55 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

