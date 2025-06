Spectacle équestre: Métamorphose La Pommeraye 29 juin 2025 16:00

Calvados

Spectacle équestre: Métamorphose Lieu-dit Le Mesnil La Pommeraye Calvados

Le Théâtre équestre de La Pommeraye a le privilège d’accueillir la Cie LAWEN, qui vient présenter son spectacle équestre « Métamorphoses » le dimanche 29 juin à 16h.

Ce spectacle Tout Public retrace l’histoire poétique de la vie d’une petite fille qui devient femme. Très belle allégorie galopante pour 3 chevaux et 2 très bons artistes voltigeurs.

Lieu-dit Le Mesnil

La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22

English : Spectacle équestre: Métamorphose

The Théâtre équestre de La Pommeraye is delighted to welcome Cie LAWEN, who will be presenting their equestrian show « Métamorphoses » on Sunday June 29 at 4pm.

This show for all ages tells the poetic story of a little girl who becomes a woman. A galloping allegory for 3 horses and 2 excellent acrobats.

German : Spectacle équestre: Métamorphose

Das Théâtre équestre de La Pommeraye hat das Privileg, die Cie LAWEN zu begrüßen, die am Sonntag, den 29. Juni um 16 Uhr ihre Pferdeshow « Metamorphoses » vorführen wird.

Dieses Schauspiel für alle Zuschauer erzählt die poetische Geschichte des Lebens eines kleinen Mädchens, das zur Frau wird. Sehr schöne galoppierende Allegorie für 3 Pferde und 2 sehr gute Voltigierkünstler.

Italiano :

Il Théâtre équestre de La Pommeraye è lieto di accogliere la Cie LAWEN, che presenterà il suo spettacolo equestre « Métamorphoses » domenica 29 giugno alle 16.00.

Questo spettacolo per tutte le età racconta la storia poetica di una bambina che diventa donna. Un’allegoria al galoppo per 3 cavalli e 2 eccellenti acrobati.

Espanol :

El Théâtre équestre de La Pommeraye se complace en recibir a la Cie LAWEN, que presentará su espectáculo ecuestre « Métamorphoses » el domingo 29 de junio a las 16:00 horas.

Este espectáculo para todas las edades cuenta la poética historia de una niña que se convierte en mujer. Una alegoría galopante para 3 caballos y 2 excelentes acróbatas.

L’événement Spectacle équestre: Métamorphose La Pommeraye a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Suisse Normande