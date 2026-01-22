Spectacle équestre Nahmar Radonvilliers

Spectacle équestre Nahmar

Dans un monde dominé par les images et les réseaux sociaux, où la nature s’efface peu à peu, Namhar s’est façonné une identité idéale pour être aimé et reconnu.

Prisonnier d’un pseudonyme et d’un masque social qu’il a lui-même créé, il devient un pantin de verre admiré en surface, mais fragile et vidé de son essence. Namhar est dévoré par sa propre création. Ce qui devait lui offrir une place dans le monde l’enferme et l’éloigne de lui-même. Sa quête de légitimité révèle une blessure profonde, celle de l’identité, dans une société qui valorise le paraître plus que l’être. La rencontre avec le cheval, symbole de vérité, d’instinct et de nature, bouleverse cet équilibre artificiel. Miroir du vivant, l’animal confronte Namhar à sa vulnérabilité et lui ouvre un chemin de reconnexion à lui même.

Accessible à tous et pour un public familial, c’est un cri de résistance contre les illusions numériques, rappelant que les apparences ne sont pas toujours celles que l’on voit, et qu’il est encore possible de redevenir pleinement humain.

