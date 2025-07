Spectacle équestre » Once Upon A Time » Manège d’Aure Le Pin-au-Haras

Spectacle équestre » Once Upon A Time » Manège d’Aure Le Pin-au-Haras vendredi 4 juillet 2025.

Spectacle équestre » Once Upon A Time »

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-07-04

Pour cette nouvelle saison, le Haras national du Pin vous invite à un véritable voyage dans le temps avec Once Upon a Time, un spectacle équestre librement inspiré des premiers cirques du XVIIIe siècle.

Hommage à Philip Astley, fondateur du cirque moderne, cette création revisite les grandes disciplines de la piste avec exigence artistique, humour et modernité. Dans une ambiance de fête et de prouesse, les numéros s’enchaînent, révélant la complicité entre l’homme et l’animal, la grâce de l’équitation de Haute École et la virtuosité des voltigeurs.

L’univers western s’invite également sur la piste, dans une évocation libre du Buffalo Bill’s Wild West Show. Lassos, revolvers et fouets rythment les scènes, entre performances techniques et clins d’œil aux grands mythes du Far West. Cowboys et Indiens réinterprètent avec fantaisie l’héritage circassien dans un tourbillon haut en couleur.

Un spectacle vivant, joyeux et équestre à savourer en famille, qui célèbre l’âme du cirque d’hier avec l’audace d’aujourd’hui !

Réservation fortement conseillée.

Représentation du 04 juillet au 21 septembre 2025.

A 16h00 en juillet/août et les week-ends de septembre, à 15h00 en semaine en septembre.

Profitez également des baptêmes poney et promenades en attelage les jours de spectacle.

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

German :

In der neuen Saison lädt Sie der Haras national du Pin mit Once Upon a Time, einer Pferdeshow, die frei von den ersten Zirkussen des 18. Jahrhunderts inspiriert ist, zu einer wahren Zeitreise ein.

Als Hommage an Philip Astley, den Begründer des modernen Zirkus, werden in dieser Kreation die großen Disziplinen der Manege mit künstlerischem Anspruch, Humor und Modernität neu beleuchtet. In einer festlichen Atmosphäre reiht sich eine Nummer an die andere und offenbart die Komplizenschaft zwischen Mensch und Tier, die Anmut der Hohen Schule des Reitens und die Virtuosität der Voltigierer.

Auch die Welt des Westerns wird in einer freien Reminiszenz an Buffalo Bill’s Wild West Show auf die Bühne gebracht. Lassos, Revolver und Peitschen bestimmen den Rhythmus der Szenen, zwischen technischen Leistungen und Anspielungen auf die großen Mythen des Wilden Westens. Cowboys und Indianer interpretieren das zirzensische Erbe mit Fantasie in einem farbenfrohen Wirbelwind neu.

Ein lebendiges, fröhliches und reiterliches Spektakel für die ganze Familie, das die Seele des Zirkus von gestern mit der Kühnheit von heute feiert!

Reservierungen werden dringend empfohlen.

Aufführungen vom 04. Juli bis zum 21. September 2025.

Um 16.00 Uhr im Juli/August und an Wochenenden im September, um 15.00 Uhr unter der Woche im September.

Profitieren Sie an Aufführungstagen auch von Ponytaufen und Fahrten mit dem Gespann.

Italiano :

Per la nuova stagione, la Scuderia Nazionale Pin vi invita a fare un viaggio nel tempo con Once Upon a Time, uno spettacolo equestre liberamente ispirato ai primi circhi del XVIII secolo.

Omaggio a Philip Astley, fondatore del circo moderno, questo spettacolo rivisita le grandi discipline circensi con rigore artistico, umorismo e modernità. In un’atmosfera di festa e di bravura, i numeri si susseguono, rivelando la complicità tra l’uomo e l’animale, la grazia della cavalleria dell’Alta Scuola e il virtuosismo degli acrobati.

Anche il mondo del West è al centro della scena, in una libera evocazione del Wild West Show di Buffalo Bill. Lassos, revolver e fruste punteggiano le scene, tra esibizioni tecniche e cenni ai grandi miti del Far West. Cowboy e indiani reinterpretano l’eredità del circo in un turbinio di colori.

Uno spettacolo equestre vivace e gioioso per tutta la famiglia, che celebra l’anima del circo di ieri con l’audacia di oggi!

Si consiglia vivamente la prenotazione.

Spettacoli dal 04 luglio al 21 settembre 2025.

Alle 16.00 in luglio/agosto e nei fine settimana di settembre, alle 15.00 nei giorni feriali di settembre.

Nei giorni di spettacolo sono disponibili anche passeggiate su pony e carrozze.

Espanol :

Para la nueva temporada, la Yeguada Nacional Pin le invita a un viaje en el tiempo con Érase una vez, un espectáculo ecuestre inspirado libremente en los primeros circos del siglo XVIII.

Homenaje a Philip Astley, fundador del circo moderno, este espectáculo revisita las grandes disciplinas circenses con rigor artístico, humor y modernidad. En un ambiente de fiesta y proeza, los números se suceden, revelando la complicidad entre el hombre y el animal, la gracia de la equitación de Alta Escuela y el virtuosismo de los acróbatas.

El mundo del Oeste también cobra protagonismo, en una evocación libre del Buffalo Bill’s Wild West Show. Lassos, revólveres y látigos puntúan las escenas, entre espectáculos técnicos y guiños a los grandes mitos del Salvaje Oeste. Vaqueros e indios reinterpretan la herencia circense en un torbellino de color.

Un espectáculo ecuestre vivo y alegre para toda la familia, que celebra el alma del circo de ayer con la audacia de hoy

Se recomienda encarecidamente reservar.

Funciones del 4 de julio al 21 de septiembre de 2025.

A las 16.00 h en julio/agosto y fines de semana de septiembre, a las 15.00 h los días laborables de septiembre.

También se ofrecen paseos en poni y en carruaje los días de espectáculo.

