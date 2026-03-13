Spectacle équestre par la Compagnie Jehol Sous chapiteau à la Rodia Besançon

Spectacle équestre par la Compagnie Jehol

Sous chapiteau à la Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

La Compagnie Jehol installe son chapiteau et ses écuries sur le parking de la Rodia pour proposer sa nouvelle création Après la fête, création en itinérance . Au programme spectacles; ateliers pédagogiques, initiations à la voltige équestre; restauration sur place et moments d’échange avec les artistes après les représentations. Un rendez-vous désormais incontournable pour découvrir les coulisses du cirque et la vie en itinérance de la compagnie. .

Sous chapiteau à la Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle équestre par la Compagnie Jehol

L’événement Spectacle équestre par la Compagnie Jehol Besançon a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON