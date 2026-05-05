Pommerit-le-Vicomte

Spectacle équestre Ragtime Pony Around

Kerziohent Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La Compagnie Volti Subito s’associe avec le pôle d’enseignement artistique de Leff Armor communauté. Découvrez le fruit du travail d’une année rythmée par des échanges et des rencontres régulières entre les élèves du pôle et la compagnie.

Chacun, musicien, danseur, comédien, chanteur, apprenti artiste, voltigeur, cheval a fait un pas vers l’autre, se nourrissant de l’expérience des uns, de la timidité des autres. Le samedi à 20h et le dimanche à 16h.

Bar et petite restauration sur place. .

Kerziohent Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 59 07 94

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English :

L’événement Spectacle équestre Ragtime Pony Around Pommerit-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor