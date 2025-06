Spectacle équestre Rebets 16 juillet 2025 17:00

Seine-Maritime

Spectacle équestre Route du Moulin au Four Rebets Seine-Maritime

Début : 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-16

2025-07-20

Les Ecuries de Vallées vous propose une rencontre autour d’un conte « La Bergère et l’Orchidée » qui sera mis en scène par les chevaux et les cavaliers des écuries à Rebets.

La Bergère et l’orchidée est un documentaire de 2011 réalisé par Jean‑Yves Ferret pour Beaubec Productions qui explore la disparition de la transhumance ovine dans le Pays de Bray à travers le portrait de Jeanne Maimbourg, dernière bergère itinérante.

Sophie De Pas créatrice de spectacle équestre et gérante des écuries a adapté ce documentaire sous forme de conte mis en scène par ses magnifiques chevaux ibériques dans un cadre idyllique.

Deux dates sont proposées :

– mercredi 16 juillet 2025 à 18 h

– dimanche 20 juillet 2025 à 17 h

Adaptés à tous âges, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Tarif 8 €

Tarif réduit 5 € (pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap)

Possibilité de réserver en ligne ou par téléphone au 02 35 23 19 90 auprès de l’office de tourisme.

Route du Moulin au Four

Rebets 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 11 80

English : Spectacle équestre

Les Ecuries de Vallées invites you to an encounter with a story entitled « La Bergère et l?Orchidée » (The Shepherdess and the Orchid), staged by the horses and riders at Rebets.

« La Bergère et l’Orchidée » is a 2011 documentary directed by Jean-Yves Ferret for Beaubec Productions that explores the disappearance of sheep transhumance in the Pays de Bray through the portrait of Jeanne Maimbourg, the last itinerant shepherdess.

Sophie De Pas, equestrian show creator and manager of the stables, has adapted this documentary into a tale set against an idyllic backdrop by her magnificent Iberian horses.

Two dates are proposed:

– wednesday, July 16, 2025 at 6 p.m

– sunday, July 20, 2025 at 5 p.m

Suitable for all ages, free for children under 3.

Price: 8 ?

Reduced rate: 5? (for under-18s, jobseekers, students and disabled persons)

Reservations can be made online or by calling 02 35 23 19 90 at the tourist office.

German :

Die Ecuries de Vallées laden Sie zu einem Treffen rund um das Märchen « La Bergère et l’Orchidée » ein, das von den Pferden und Reitern der Ställe in Rebets inszeniert wird.

« ?La Bergère et l’orchidée? » ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011 von Jean-Yves Ferret für Beaubec Productions, der das Verschwinden der Schafherden im Pays de Bray anhand des Porträts von Jeanne Maimbourg, der letzten Wanderschäferin, untersucht.

Sophie De Pas, die Pferdeshows kreiert und die Ställe leitet, hat diesen Dokumentarfilm in Form eines Märchens adaptiert, das von ihren wunderschönen iberischen Pferden in einem idyllischen Rahmen in Szene gesetzt wird.

Es werden zwei Termine vorgeschlagen:

– mittwoch, 16. Juli 2025 um 18 Uhr

– sonntag, 20. Juli 2025 um 17 Uhr

Geeignet für alle Altersgruppen, Kinder unter 3 Jahren sind frei.

Eintrittspreis: 8 ?

Ermäßigter Tarif: 5 ? (für Personen unter 18 Jahren, Arbeitssuchende, Studenten und Menschen mit Behinderungen)

Reservierung online oder telefonisch unter 02 35 23 19 90 bei der Touristeninformation möglich.

Italiano :

Le Ecuries de Vallées vi invitano all’incontro con la storia « La Bergère et l’Orchidée » (La pastorella e l’orchidea), che sarà interpretata dai cavalli e dai cavalieri delle scuderie di Rebets.

« La pastorella e l’orchidea » è un documentario del 2011 diretto da Jean-Yves Ferret per Beaubec Productions che esplora la scomparsa della transumanza delle pecore nel Pays de Bray attraverso il ritratto di Jeanne Maimbourg, l’ultima pastorella itinerante.

Sophie De Pas, creatrice di spettacoli equestri e direttrice delle scuderie, ha adattato questo documentario in una storia ambientata in uno scenario idilliaco con i suoi magnifici cavalli iberici.

Sono previste due date:

– mercoledì 16 luglio 2025 alle 18.00

– domenica 20 luglio 2025 alle ore 17.00

Adatto a tutte le età, gratuito per i bambini sotto i 3 anni.

Prezzo: 8?

Tariffa ridotta: 5? (per minori di 18 anni, persone in cerca di lavoro, studenti e persone con disabilità)

Le prenotazioni possono essere effettuate online o chiamando il numero 02 35 23 19 90 presso l’Ufficio del turismo.

Espanol :

Las Ecuries de Vallées le invitan a un encuentro con una historia titulada « La Bergère et l’Orchidée » (La Pastora y la Orquídea), que será representada por los caballos y jinetes de las cuadras de Rebets.

« La pastora y la orquídea » es un documental de 2011 dirigido por Jean-Yves Ferret para Beaubec Productions que explora la desaparición de la trashumancia ovina en el Pays de Bray a través del retrato de Jeanne Maimbourg, la última pastora itinerante.

Sophie De Pas, creadora de espectáculos ecuestres y responsable de los establos, ha adaptado este documental en una historia ambientada en un entorno idílico por sus magníficos caballos ibéricos.

Se proponen dos fechas:

– miércoles 16 de julio de 2025 a las 18:00

– domingo 20 de julio de 2025 a las 17.00 h

Apto para todos los públicos, gratuito para menores de 3 años.

Precio: 8?

Tarifa reducida: 5? (para menores de 18 años, solicitantes de empleo, estudiantes y personas con discapacidad)

Las reservas pueden realizarse en línea o llamando al 02 35 23 19 90 de la Oficina de Turismo.

