Spectacle équestre Le Royaume des Rêves Manège d’Aure Le Pin-au-Haras

Spectacle équestre Le Royaume des Rêves

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Lorsque tombent les premières neiges et que le monde se couvre de silence, une fée aux ailes d’argent s’éveille dans les brumes de décembre. À la demande du Seigneur des rêves, elle s’envole chaque nuit pour ranimer, dans le cœur des adultes, un peu de la magie qu’ils croyaient perdue.

Ce spectacle équestre poétique et féérique mêle voltige, liberté, poste hongroise et numéros enchanteurs accompagnés d’animaux malicieux (chèvres naines, bouc, lama…). Chaque tableau fait revivre les songes d’enfance le jardinier passionné qui dans ses rêves danse avec ses chevaux, les deux sœurs devenues avocates mais rêvant encore de trapèze, ou encore la bergère fascinée par la lumière des cabarets.

Porté par la complicité des chevaux et des artistes de la Compagnie ATAO, Le Royaume des Rêves invite petits et grands à un véritable voyage dans l’imaginaire de Noël. Entre lumière, poésie et prouesses équestres, le Haras national du Pin devient le théâtre d’un conte qui réveille les rêves oubliés.

Durée du spectacle 1h .

Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

