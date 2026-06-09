Spectacle équestre Sõl & Mãni par Chimères & Singulières Ecomusée de la Baie Vains
Spectacle équestre Sõl & Mãni par Chimères & Singulières Ecomusée de la Baie Vains mercredi 12 août 2026.
Vains
Spectacle équestre Sõl & Mãni par Chimères & Singulières
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pour fêter l’évènement de l’éclipse solaire visible en France ce mercredi 12 août en début de soirée, la compagnie Chimères & Singulières revient avec un spectacle où la danse et les arts équestres se mêlent pour raconter l’histoire de jumeaux célestes, Sõl & Mãni.
Un moment poétique et envoûtant, nous rappelant que les cycles de la nature sont essentiels à notre existence.
Réservation obligatoire. .
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06 chimeres.singulieres@gmail.com
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English : Spectacle équestre Sõl & Mãni par Chimères & Singulières
L’événement Spectacle équestre Sõl & Mãni par Chimères & Singulières Vains a été mis à jour le 2026-06-09 par Réseau Sites et Musées
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