Spectacle équestre Territoire Écurie Art Caball Muron

Informations pratiques

Muron

Spectacle équestre Territoire

Écurie Art Caball Préverais Bel air sud Muron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

50€ Repas et spectacle

20€ spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Plongez dans l’ambiance envoûtante des années 20 et laissez-vous transporter dans l’univers de “Territoire”, notre spectacle équestre mêlant émotion, élégance, performance et feu.

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Écurie Art Caball Préverais Bel air sud Muron 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 58 00 89 alice.grd58@gmail.com

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English : Equestrian show: Territoire

Immerse yourself in the spellbinding atmosphere of the 1920s and let yourself be transported into the world of “Territoire”, our equestrian show that blends emotion, elegance, performance and fire.

L’événement Spectacle équestre Territoire Muron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan