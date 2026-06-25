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AGENDA · Muron

Spectacle équestre Territoire Écurie Art Caball Muron

vendredi 10 juillet 2026 · Écurie Art Caball · Muron

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Écurie Art Caball
Adresse
Préverais Bel air sud
Ville
17430 Muron
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 50 50€ Repas et spectacle 20€ spectacle seul

Muron

Spectacle équestre Territoire

Écurie Art Caball Préverais Bel air sud Muron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

50€ Repas et spectacle
20€ spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Plongez dans l’ambiance envoûtante des années 20 et laissez-vous transporter dans l’univers de “Territoire”, notre spectacle équestre mêlant émotion, élégance, performance et feu.
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Écurie Art Caball Préverais Bel air sud Muron 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 58 00 89  alice.grd58@gmail.com

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English : Equestrian show: Territoire

Immerse yourself in the spellbinding atmosphere of the 1920s and let yourself be transported into the world of “Territoire”, our equestrian show that blends emotion, elegance, performance and fire.

L’événement Spectacle équestre Territoire Muron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan