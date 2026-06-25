Spectacle équestre Territoire Écurie Art Caball Muron
vendredi 10 juillet 2026 · Écurie Art Caball · Muron
Informations pratiques
Muron
Spectacle équestre Territoire
Écurie Art Caball Préverais Bel air sud Muron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
50€ Repas et spectacle
20€ spectacle seul
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12
Plongez dans l’ambiance envoûtante des années 20 et laissez-vous transporter dans l’univers de “Territoire”, notre spectacle équestre mêlant émotion, élégance, performance et feu.
.
Écurie Art Caball Préverais Bel air sud Muron 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 58 00 89 alice.grd58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Equestrian show: Territoire
Immerse yourself in the spellbinding atmosphere of the 1920s and let yourself be transported into the world of “Territoire”, our equestrian show that blends emotion, elegance, performance and fire.
L’événement Spectacle équestre Territoire Muron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan