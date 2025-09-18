Spectacle équestre « Un jour à Paris » aux Grandes Écuries de Chantilly Chantilly

Spectacle équestre « Un jour à Paris » aux Grandes Écuries de Chantilly Chantilly jeudi 18 septembre 2025.

Spectacle équestre « Un jour à Paris » aux Grandes Écuries de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 19 – 19 –

19

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-09-18

En 1900, plus de 80 000 chevaux animaient les rues de Paris, une année marquée par l’exposition universelle et les seconds Jeux Olympiques d’été. Dans ce Paris encombré de calèches, tramways, amazones et de cochers improvisés, plongez au cœur de la journée trépidante de Madame, une artiste excentrique.

Une journée dans ce Paris de la Belle époque dans la vie de Madame ponctuée de multiples rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte emplettes, restaurant, promenade au bois, cirque et cabaret bien sûr !

Les 7 cavalières de la Compagnie équestre du Château de Chantilly accompagnées d’un mime, d’un acrobate aérien, d’un voltigeur et des chevaux, ânes et poneys des Grandes écuries vous transporteront dans cette ambiance trépidante de Paris en 1900.

Une heure intense de spectacle dans la vie de Madame où de nombreuses disciplines équestres seront à l’honneur sous le dôme des Grandes Écuries de Chantilly attelage, rênes à la ceinture, liberté, haute école, acrobaties, voltige et fantaisies équestres.

Dates 2025:

Septembre: 18, 20, 21, 25, 27 ,28

Octobre: 2, 5, 9, 16, 18, 19, 23, 26, 30

Novembre: 2 19 .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle équestre « Un jour à Paris » aux Grandes Écuries de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme