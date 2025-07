Spectacle EquiDanse route d’Hérival Remiremont

Spectacle EquiDanse route d’Hérival Remiremont dimanche 27 juillet 2025.

Spectacle EquiDanse

route d’Hérival Centre équestre la Grange Puton Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 15:00:00

fin : 2025-07-27 17:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Le spectacle EquiDanse vous présentera des chorégraphies de Flamenco, Danse Orientale et Danse Tzigane où se mêlent cavaliers, danseuses et chevaux Lusitaniens.

Une valse composée de 2 couples cheval/cavalier, est un numéro émouvant.

Vous découvrirez leur numéro de voltige cosaque, cette discipline spectaculaire où les acrobates réalisent des figures avec leurs chevaux lancés au galop.

Les chevaux en liberté effectuant des figures originales sauront vous ravir, vous y retrouverez une grande complicité entre 2 artistes, équin et humain !

Dextre, un cavalier et 2 chevaux, une composition remplie de complicité.

Le spectacle dure 1 h 30, composé de 12 tableaux. Il se déroule en intérieur où extérieur, selon la météo.Tout public

15 .

route d’Hérival Centre équestre la Grange Puton Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 7 82 11 39 08

English :

The EquiDanse show features choreographed Flamenco, Oriental and Gypsy dance, with a mix of riders, dancers and Lusitano horses.

A waltz composed of 2 horse/rider couples is a moving number.

You’ll also discover their Cossack acrobatics act, a spectacular discipline in which acrobats perform figures with their galloping horses.

You’ll be delighted by the free-roaming horses performing original figures, and you’ll find a great sense of complicity between 2 artists, equine and human!

Dextre, a rider and 2 horses, a composition filled with complicity.

The show lasts 1 h 30, with 12 tableaux. It takes place indoors or outdoors, weather permitting.

German :

Die EquiDanse-Show zeigt Ihnen Choreographien aus Flamenco, Orientalischem Tanz und Zigeunertanz, in denen sich Reiter, Tänzerinnen und Lusitanos-Pferde vermischen.

Ein Walzer, der aus zwei Pferd-Reiter-Paaren besteht, ist eine bewegende Nummer.

Sie werden ihre Kosaken-Voltigiernummer entdecken, eine spektakuläre Disziplin, bei der die Akrobaten mit ihren galoppierenden Pferden Figuren ausführen.

Die freilaufenden Pferde, die originelle Figuren ausführen, werden Sie begeistern. Sie werden eine große Komplizenschaft zwischen zwei Künstlern, Pferd und Mensch, wiederfinden!

Dextre, ein Reiter und zwei Pferde, eine Komposition voller Komplizenschaft.

Die Show dauert 1,5 Stunden und besteht aus 12 Bildern. Sie findet je nach Wetterlage drinnen oder draußen statt.

Italiano :

Lo spettacolo EquiDanse presenterà coreografie di danza flamenca, orientale e gitana, con un mix di cavalieri, ballerini e cavalli lusitani.

Un valzer composto da 2 coppie cavallo/cavaliere è un numero emozionante.

Scoprirete anche il loro numero di acrobazia cosacca, una disciplina spettacolare in cui gli acrobati eseguono trucchi con i loro cavalli al galoppo.

I cavalli liberi di eseguire trucchi originali vi incanteranno e troverete un grande senso di complicità tra due artisti, equino e umano!

Dextre, un cavaliere e 2 cavalli, una composizione piena di complicità.

Lo spettacolo dura 1 ora e 30 minuti ed è composto da 12 tableaux. Si svolge al chiuso o all’aperto, a seconda del tempo.

Espanol :

El espectáculo EquiDanse presentará coreografías de danza flamenca, oriental y gitana, con una mezcla de jinetes, bailarines y caballos lusitanos.

Un vals compuesto por 2 parejas caballo/jinete es un número conmovedor.

También descubrirá su número de acrobacia cosaca, una disciplina espectacular en la que los acróbatas realizan trucos con sus caballos al galope.

Los caballos en libertad realizando trucos originales le encantarán, ¡y encontrará una gran complicidad entre 2 artistas, equino y humano!

Dextre, un jinete y 2 caballos, una composición llena de complicidad.

El espectáculo dura 1 hora y 30 minutos y se compone de 12 cuadros. Tiene lugar en el interior o al aire libre, en función de las condiciones meteorológicas.

L’événement Spectacle EquiDanse Remiremont a été mis à jour le 2025-07-07 par OT REMIREMONT