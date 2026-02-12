Spectacle Équin et Marché de Producteurs et Artisans à Blond Blond

Spectacle Équin et Marché de Producteurs et Artisans à Blond

Confi’Danse Équine Blond Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Portes ouvertes chez Confi’Danse Équine à Blond !

Pour inaugurer le Manège fraîchement construit, nous organisons une journée portes ouvertes riche en surprise !

Spectacle Équin toute la journée, des professionnels nous font l’honneur de venir pour vous proposer de belles démonstrations de leur savoir faire !

Un spectacle pour petits et grands .

Proposé par Confi’danse équine, Audrey Marty et Les Attelages de l’Issoire.

Marché de Producteurs et Artisans Locaux ! Made in Limousin.

Pour inaugurer le Manège, nos exposants seront à l’abris, et vous aussi !

Vous y trouverez des Semences Paysannes, des Plantes prêtent à planter, des Savons, des Bijoux, de la Céramique, du Vitrail et plein d’autres jolies choses.

Il y aura également des professionnels du monde Équin (Marechal ferrant, Dentiste équin)

Food truck sur place ! .

Confi’Danse Équine Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 73 92 65 chellum.sarah19@gmail.com

