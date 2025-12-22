Spectacle Erick Baert Illusions vocales “the voice’s performer”, Mers-les-Bains

Spectacle Erick Baert Illusions vocales “the voice’s performer”

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

26€ Sur réservation.

Préparez-vous à vivre une expérience unique lors de ce deuxième opus ! Cette fois, Erick Baert vous emmène encore plus loin.

Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Hallyday, de Pavarotti à Serge Lama, en passant par Céline Dion ou Mika.

Erick vous transportera encore dans l’ambiance des plus grands stades avec Freddie Mercury, Elvis Presley ou Coldplay. Dans une mise en scène originale, innovante qui fait la part belle au talent de l’artiste. Une performance vocale extraordinaire, mais pas que… Une présence sur scène incroyable !

Une façon étonnante d’entrer dans la peau et la gestuelle des artistes. Une complicité prodigieuse avec les spectateurs. Une énergie puissante et communicative.

Le spectacle devient ainsi un moment unique partagé. On vibre, on rit, on chante… On en ressort totalement électrisé, joyeux, heureux en n’ayant pas vu le temps passer petits et grands en redemandent !

Spectacle proposé en partenariat avec Le Préô de St Riquier

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 58 36 95 39

English :

26? Reservations required.

Get ready for a unique experience in this second opus! This time, Erick Baert takes you even further.

This show promises a musical journey rich in emotion, laughter and surprises, from Barry White to Johnny Hallyday, Pavarotti to Serge Lama, Céline Dion to Mika.

Erick will transport you back to the atmosphere of the greatest stadiums with Freddie Mercury, Elvis Presley and Coldplay. In an original, innovative staging that makes the most of the artist?s talent. An extraordinary vocal performance, but not only? Incredible stage presence!

An astonishing way of getting under the skin and into the body language of the artists. Prodigious complicity with the audience. Powerful, communicative energy.

The show becomes a unique shared moment. We vibrate, we laugh, we sing? We come away totally electrified, joyful and happy, having seen no time pass: young and old alike are asking for more!

Presented in partnership with Le Préô de St Riquier

