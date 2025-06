Spectacle « Ernest et compagnie » – Les Amanins, centre agroécologique La Roche-sur-Grane 16 juillet 2025 20:00

Drôme

Spectacle « Ernest et compagnie » Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Début : Mercredi 2025-07-16 20:00:00

2025-07-16

Qui n’a jamais rêvé de connaître le quotidien des animaux…de leur propre bouche ? C’est désormais chose faite, avec ce spectacle interprété de manière burlesque et cartoonesque, avec des situations et des personnages à la sauce Tex Avery !

Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest

La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

English :

Who hasn’t dreamed of learning about the daily lives of animals?from their own mouths? Now you can, with this burlesque, cartoonish show featuring Tex Avery-style characters and situations!

German :

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, den Alltag von Tieren aus ihrem eigenen Mund zu erfahren? In dieser burlesken und cartoonhaften Show mit Tex-Avery-Situationen und -Figuren ist das nun möglich!

Italiano :

Chi non ha mai sognato di conoscere la vita quotidiana degli animali dalla loro bocca? Ora è possibile, grazie a questo spettacolo burlesco e cartoonesco con personaggi e situazioni in stile Tex Avery!

Espanol :

¿Quién no ha soñado alguna vez con conocer la vida cotidiana de los animales… de su propia boca? Ahora puedes hacerlo, con este espectáculo burlesco y caricaturesco que presenta personajes y situaciones al estilo de Tex Avery

