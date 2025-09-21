Spectacle Espresso Variété Square Brieussel Mantes-la-Jolie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

« Hop, c’est la pause ! » Des tours de table bancale – avec ou sans sucre… le temps d’un Espresso, notre vieux café prend vie et vous plonge dans l’univers déjanté de nos Artistes. Un spectacle mêlant Cirque et Théâtre sous forme de Cabaret de Rue avec 4 Circassiens et un Musicien. Par la Cie Freikopf.

Square Brieussel, 78200 Mantes-la-Jolie, Yvelines, Île-de-France

Spectacle

Compagnie Freikopf