vendredi 25 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Spectacle « Est-ce qu’on tient »

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Spectacle de la Compagnie EAU I.D.A. – Manifeste pour un nouveau commun.

Entrée libre au chapeau. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Spectacle « Est-ce qu’on tient »

L’événement Spectacle « Est-ce qu’on tient » Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers