Spectacle « Est-ce qu’on tient » Les Bucoliques Le Tréport
vendredi 25 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Spectacle « Est-ce qu’on tient »
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Spectacle de la Compagnie EAU I.D.A. – Manifeste pour un nouveau commun.
Entrée libre au chapeau. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Spectacle « Est-ce qu’on tient »
L’événement Spectacle « Est-ce qu’on tient » Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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